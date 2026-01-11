Росіяни скаржаться: Воронеж та область атакували дрони, пролунали близько 20 вибухів

Росіяни скаржаться на атаку дронів на Воронеж та Воронезьку область. Як пишуть місцеві Telegram-канали, у регіоні пролунали близько 20 вибухів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв пише, що працювали російські ППО.

У мережі з'явилися кадри, на яких чути вибухи над містом. Пишуть, зокрема, про те, що росіяни самостійно засобами РЕБ відбили дрон у багатоквартирні будинки.

Міноборони РФ повідомило, що протягом трьох годин — з 20:00 до 23:00 — над чотирма прикордонними регіонами Росії нібито було збито 33 українські безпілотники.

За даними російського відомства, найбільшу кількість БПЛА — 17 одиниць — зафіксували та знищили над територією Воронезької області. Також у повідомленні зазначено про збиття восьми безпілотників над Курською областю, п'ять — над Брянською та три — над територією Бєлгородської області.

ForUA нагадує, у ніч проти 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військових та логістичних об’єктах РФ. Зокрема, було уражено нафтобазу "Жутовська", що розташована в Октябрському районі Волгоградської області РФ.