Зеленський проводить чергову кадрову ротацію: Федоров і Шмигаль залишають посади

Верховна Рада України отримала заяви про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля та першого віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, народні депутати розглянуть заяви у визначеному законом порядку найближчим часом, а рішення може бути ухвалене під час одного з наступних засідань.

2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони, тоді як Денис Шмигаль має перейти на інший напрямок роботи в команді.

Того ж дня Зеленський запропонував начальникові Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Буданов прийняв пропозицію та заявив, що «продовжує служити Україні», вже отримавши перші завдання на новій посаді.

Таким чином, відбувається масштабна ротація ключових посад у владі, яка охоплює Міноборони, Мінцифри та Офіс президента.