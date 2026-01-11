"Укрзалізниця" розгорнула 7 вагонів незламності на знеструмленій Київщині

"Укрзалізниця" розгорнула перші вагони незламності на Київщині, щоб підтримати жителів регіону в умовах знеструмлення, спричиненого атаками по енергетичній інфраструктурі.

Проєкт реалізовується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і розгортається на Київщині за підтримки Київської обласної військової адміністрації.

В Укрзалізниці висловили подяку фондам All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork та Hachiko Foundation.

Нагадаємо, увечері 10 січня Міненерго повідомило про відновлення електропостачання у Києві після масованої атаки у ніч на 9 січня.

За даними відомства, столиця поступово повертається до планових графіків відключень.

– У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків, – повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.