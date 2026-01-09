Адміністрацію США дедалі більше дратує російська тактика переговорів, – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп все більше розчаровується у російському лідері Володимирі Путіні та вважає його серйознішою перепоною для припинення війни в Україні, ніж українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до американської адміністрації.

За інформацією видання, захоплення російського нафтового танкера та підтримка нового законопроєкту про санкції розглядаються у Вашингтоні як сигнали для Путіна: час для завершення війни спливає.

"Трамп діє за принципом батога та пряника, і, здається, пряників у нього вже зовсім не залишилося", — зазначило одне зі джерел, близьких до президента.

Інше джерело додало, що адміністрацію США дедалі більше дратує російська тактика переговорів "два кроки вперед — один назад".

"Здається, росіяни готові до домовленостей, але коли виникають ключові питання, вони або загострюють ситуацію, або взагалі припиняють діалог", — пояснив посадовець.

Кілька нинішніх та колишніх американських чиновників зазначили, що позиція адміністрації Трампа дедалі більше зближується з європейською. Британський урядовець підтвердив, що постійні атаки Росії на Україну сприяють тому, що погляди Вашингтона зараз ближчі до європейського бачення конфлікту, ніж будь-коли раніше.

"Постійна жорстокість, маніпуляції та підступна поведінка Путіна не залишаються непоміченими адміністрацією США", — додав він.