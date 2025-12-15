Анонімний благодійник пожертвував понад 4 млн євро чеській ініціативі на зброю для України

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" повідомила про отримання анонімної пожертви на суму 100 млн крон (близько 4,1 млн євро – ред.).

"Ми розділили 100 000 000 крон від анонімного донора на 26 позицій. За ці гроші ми придбаємо переважно різні типи дронів, пластичну вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також, наприклад, рушниці", - зазначається в повідомленні ініціативи в соцмережі Х.

Волонтери заявили, що прагнуть витратити ці кошти дуже швидко, щоб вони якомога швидше "почали працювати".

Раніше чеська ініціатива "Група D", яка займається збором коштів на безпілотники для України, опинилася в центрі розслідування, яке веде військова поліція Чехії. Справу відкрито за підозрами у можливому шахрайстві та порушенні правил експорту.

Видання Idnes зазначає, що, за версією поліції, дрони могли закуповуватися за нижчою вартістю, ніж декларувалося публічно, а різниця залишалася як прибуток. Крім того, правоохоронці вважають, що для експорту безпілотників компанія мала отримати спеціальний дозвіл.

Одне з публічних облич проєкту Drony Nemesis, актор Ондржей Ветхи, а також співзасновник “Групи D” Мілан Мікулецький були викликані до поліції для надання пояснень у статусі свідків. Після цього Мікулецький заявив, що організація не перебуває й ніколи не перебувала під підозрою у незаконній діяльності та регулярно проходить фінансові перевірки.

Розслідування відбувається на тлі завершення каденції міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, яка раніше перебувала в конфлікті з головою “Групи D” – начальником Генерального штабу Чехії Карелом Ржегкою.