﻿
Культура

Оголошено великий Різдвяний збір українськомовної літератури

Оголошено великий Різдвяний збір українськомовної літератури

Соціальна ініціатива «Будинок української книги» (БУК), покликана допомогти зібрати книги для публічних бібліотек в селищах та селах, оголосила про великий Різдвяний збір українськомовної літератури. Про це повідомили в Українському інституті книги.

Цього разу до збору доєдналася Укрпошта — всі охочі допомогти оновити бібліотечні фонди зможуть відправити книжки зі знижкою 50% на доставку.

«Стати Таємним Сантою й подарувати на Різдво літературу бібліотекам можна надіславши видання через відділення Укрпошти. Компанія надала промокоди на знижку у 50% для охочих надіслати книги. Адже кожен, хто ділиться своєю бібліотекою або новими примірниками, має отримати приємний різдвяний бонус», — додали у БУК.

Як відправити книги зі знижкою:

  • написати в директ Instagram або месенджер Facebook організаторам проєкту Live Media HUB;
  • отримати індивідуальний промокод і адресу одержувача;
  • прийти до найближчого  відділення Укрпошти (важливо — промокод діє лише у стаціонарних відділеннях);
  • при оформленні відправки назвати промокод оператору;
  • отримати знижку 50% на відправку книжок.

Окрім того, кияни та гості столиці можуть залишити примірники особисто у книгарнях мережі book.ua — для цього потрібно принести українськомовну книжку та передати його працівникам з приміткою, що це видання для БУК. Принести видання можна за адресами:

  • ВДНГ, 6 павільйон;
  • станція метро Золоті ворота, вул. Миколи Лисенка, 2/1;
  • станція метро Нивки, вул. Салютна, 2 (ЖК Файна Таун);
  • станція метро Мінська, Оболонський проспект, 26а (ЖК Obolon Residences).

«Ми віримо, що гарна книга може прожити декілька життів. Тому запрошуємо формувати фонди з уже прочитаних книжок у належному стані. Кожен із нас має книгу, яку прочитав лише раз, а в бібліотеці за рік її прочитають ще мінімум десятеро людей», — наголосили організатори проєкту. 

Як повідомлялось, в межах загальнонаціонального проєкту «Будинок української книги» вдалося зібрати 740 книжок для публічних бібліотек сіл і селищ — всі видання відправили у 5 сільських бібліотек.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

книгиРіздвобібліотекикнижковий збір
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Умєров сподівається "до кінця дня" досягнення домовленості, яка наблизить Україну до миру
Полiтика 15.12.2025 17:09:27
Умєров сподівається "до кінця дня" досягнення домовленості, яка наблизить Україну до миру
Читати
Опитування засвідчило зниження підтримки українцями ідеї виборів під час війни
Полiтика 15.12.2025 16:58:27
Опитування засвідчило зниження підтримки українцями ідеї виборів під час війни
Читати
Мовна омбудсменка підтримала санкції проти російської музики на стримінгах
Суспiльство 15.12.2025 16:30:21
Мовна омбудсменка підтримала санкції проти російської музики на стримінгах
Читати

Популярнi статтi