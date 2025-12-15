Оголошено великий Різдвяний збір українськомовної літератури

Соціальна ініціатива «Будинок української книги» (БУК), покликана допомогти зібрати книги для публічних бібліотек в селищах та селах, оголосила про великий Різдвяний збір українськомовної літератури. Про це повідомили в Українському інституті книги.

Цього разу до збору доєдналася Укрпошта — всі охочі допомогти оновити бібліотечні фонди зможуть відправити книжки зі знижкою 50% на доставку.

«Стати Таємним Сантою й подарувати на Різдво літературу бібліотекам можна надіславши видання через відділення Укрпошти. Компанія надала промокоди на знижку у 50% для охочих надіслати книги. Адже кожен, хто ділиться своєю бібліотекою або новими примірниками, має отримати приємний різдвяний бонус», — додали у БУК.

Як відправити книги зі знижкою:

написати в директ Instagram або месенджер Facebook організаторам проєкту Live Media HUB;

отримати індивідуальний промокод і адресу одержувача;

прийти до найближчого відділення Укрпошти (важливо — промокод діє лише у стаціонарних відділеннях);

при оформленні відправки назвати промокод оператору;

отримати знижку 50% на відправку книжок.

Окрім того, кияни та гості столиці можуть залишити примірники особисто у книгарнях мережі book.ua — для цього потрібно принести українськомовну книжку та передати його працівникам з приміткою, що це видання для БУК. Принести видання можна за адресами:

ВДНГ, 6 павільйон;

станція метро Золоті ворота, вул. Миколи Лисенка, 2/1;

станція метро Нивки, вул. Салютна, 2 (ЖК Файна Таун);

станція метро Мінська, Оболонський проспект, 26а (ЖК Obolon Residences).

«Ми віримо, що гарна книга може прожити декілька життів. Тому запрошуємо формувати фонди з уже прочитаних книжок у належному стані. Кожен із нас має книгу, яку прочитав лише раз, а в бібліотеці за рік її прочитають ще мінімум десятеро людей», — наголосили організатори проєкту.

Як повідомлялось, в межах загальнонаціонального проєкту «Будинок української книги» вдалося зібрати 740 книжок для публічних бібліотек сіл і селищ — всі видання відправили у 5 сільських бібліотек.