В Україні, окрім Донецької та Луганської областей, запрацює порайонне оповіщення тривог

Уряд запроваджує по всій Україні новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення. Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) разом із Повітряними силами та обласними військовими адміністраціями запустила поділ повітряної тривоги на райони по всій країні, окрім Донеччини та Луганщини.

Сповіщення в окремих районах допоможе скоротити тривалість повітряних тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.

— Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв. На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області, — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, новий підхід у сповіщеннях уже суттєво скоротив тривалість тривог, що відчутно у прифронтових і центральних регіонах.

— Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах, — зауважила прем’єрка.

Юлія Свириденко зазначає, що скорочення часу повітряних тривог дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше.

Крім того, передання сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

ForUA нагадує, що з 24 липня сигнал повітряної тривоги у Київській області оголошується лише в тих районах, де є реальна загроза.