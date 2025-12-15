Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів по Україні, але мирна угода ближче, ніж будь-коли.

"Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів, і водночас ми, ймовірно, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки", - сказав він.



Наразі США, Україна та Європа працюють над трьома документами:



- перший - це рамковий документ 20-пунктового мирного плану;

- другий – гарантії безпеки для України;

- третій – відновлення країни.



Стубб наголосив, що саме Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки, повідомляє Buitenhof.



"Росія є номером один серед загроз для Європи і в цілому для Західного світу", – підкреслив він.

Фото: ОП.