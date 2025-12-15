﻿
Полiтика

Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів по Україні, але мирна угода ближче, ніж будь-коли.

"Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів, і водночас ми, ймовірно, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки", - сказав він.

Наразі США, Україна та Європа працюють над трьома документами:

- перший - це рамковий документ 20-пунктового мирного плану; 
- другий – гарантії безпеки для України; 
- третій – відновлення країни.

Стубб наголосив, що саме Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки, повідомляє Buitenhof.

"Росія є номером один серед загроз для Європи і в цілому для Західного світу", – підкреслив він.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

переговориУкраїнавійнаФінляндіястубб
