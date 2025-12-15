Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів по Україні, але мирна угода ближче, ніж будь-коли.
"Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів, і водночас ми, ймовірно, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки", - сказав він.
Наразі США, Україна та Європа працюють над трьома документами:
- перший - це рамковий документ 20-пунктового мирного плану;
- другий – гарантії безпеки для України;
- третій – відновлення країни.
Стубб наголосив, що саме Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки, повідомляє Buitenhof.
"Росія є номером один серед загроз для Європи і в цілому для Західного світу", – підкреслив він.
Фото: ОП.Автор: Галина Роюк