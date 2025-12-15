До України екстрадовано учасницю злочинної групи, яка продавала за кордон немовлят

Столичні правоохоронці екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, яка під прикриттям програм сурогатного материнства займалася продажем новонароджених дітей за кордон. Про це повідомили в Національній поліції України.

Масштабну злочинну схему поліцейські Києва викрили у серпні 2023 року. За даними слідства, двоє власників приватних клінік у Києві та Харкові разом зі спільниками підшуковували жінок, які перебували у складному матеріальному становищі, та пропонували їм за гроші народити дитину від іноземних донорів, прикриваючись легальною процедурою сурогатного материнства.

Слідство встановило, що у свідоцтвах про народження немовлят батьком зазначали іноземця-«замовника». Це надавало йому законні підстави для вивезення дитини за кордон. Вартість такої «послуги» сягала до 70 тисяч євро за одну дитину. Водночас породіллям обіцяли виплату у розмірі близько 12 тисяч євро, однак у більшості випадків ці гроші жінки так і не отримували.

До організації схеми, за даними поліції, було залучено щонайменше 12 осіб, серед яких перекладачі, адвокати, медичні працівники та менеджери. Частину фігурантів справи вже засуджено, інші перебувають під слідством.

Одну з учасниць угруповання правоохоронці розшукали на території Німеччини завдяки співпраці з іноземними партнерами та екстрадували до України. Йдеться про представницю медичної компанії, яка координувала процес імплантації ембріонів і фактично експлуатувала українських жінок.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі за участь в організованій злочинній групі та торгівлю людьми.

Раніше, у жовтні, київські правоохоронці також викрили спробу продажу новонародженої дівчинки іноземцям під виглядом програми сурогатного материнства. Тоді працівники приватної клініки намагалися передати немовля іноземній парі, яка приїхала до України з Китаю та скористалася послугами сурогатної матері, що народила двійню — хлопчика та дівчинку.