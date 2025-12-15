Для офісів і дому: чому 33 клас ламінату стає стандартом міцності у 2025 році

Багатьом хочеться один раз інвестувати у якісні матеріали й надовго забути про заміну покриття. На цей тренд суттєво вплинув і розвиток ринку — виробники презентують нові технології, пропонують дизайни, що не поступаються натуральному дереву і виводять на новий рівень підлогове покриття. 2025 рік посилив тенденції: ламінат 33 клас перестав бути виключно комерційним покриттям і став оптимальним рішенням як для офісів з постійним трафіком, так і для дому.

Сім’ї з дітьми, власники домашніх тварин, студії з відкритими просторами, компанії, що повертаються до офлайн-формату роботи, — усі вони шукають покриття, яке не боїться активної експлуатації. Саме це й пропонує зносостійкий ламінат професійного рівня.