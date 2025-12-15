Глава британської MI6 попередила Путіна щодо України

Нова глава британської розвідки MI6 Блейз Метревелі попередила кремлівського диктатора Володимира Путіна, що шпигуни Британії не залишать Україну без допомоги. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

— Путін не повинен сумніватися, що наша підтримка є незмінною. Тиск, який ми чинимо від імені України, буде тривати. Експорт хаосу є особливістю, а не помилкою в російському підході до міжнародного співробітництва, і ми повинні бути готові до того, що це триватиме, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки, — заявила Блейз Метревелі.

За її словами, найбільшим викликом XXI століття є не просто те, хто володіє найпотужнішими технологіями, а хто ними вміло керує.

Повідомляється, що Британія нещодавно викрила загрози своїй національній безпеці з боку Росії. У відповідь Лондон наклав санкції на кілька російських організацій, які ведуть інформаційну війну та на дві китайські компанії за їхні кібератаки проти Великої Британії та її союзників.

Метревелі зазначила, що правила війни тепер переписуються Росією та іншими “гравцями”, і що світ стикається з новою епохою невизначеності.