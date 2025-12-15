Україна може отримати 6-8 винищувачів МіГ-29

Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.

"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", - заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.



Він підкреслив, що передача авіаційної техніки жодним чином не послабить обороноздатність країни, повідомляє RMF24.



Україна може надати Польщі доступ до передових безпілотних технологій, які активно розробляються та застосовуються в бойових умовах.​



Рішення про передачу винищувачів досі не ухвалили. Цю тему зокрема обговорюватимуть під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави, який заплановано на 19 грудня.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces.