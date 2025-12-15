«Удар по середньому класу»: «Батьківщина» ініціює мораторій на підвищення податків для ФОПів

Фракція «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт № 14295, яким пропонує запровадити мораторій на підвищення чинних податків та введення нових податкових зобов’язань для фізичних осіб-підприємців і малого бізнесу.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко різко розкритикувала наміри влади запровадити податок на додану вартість для ФОПів із річним доходом понад 1 мільйон гривень. За її словами, такі рішення становлять серйозну загрозу для середнього класу, який є фундаментом економічної стабільності країни, особливо в умовах війни.

На переконання Тимошенко, для ефективного забезпечення потреб Збройних сил України держава має насамперед підтримувати економіку зсередини, створюючи сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу. Водночас чинна влада, за її словами, обирає інший шлях — надає пільги олігархам, паралельно посилюючи податковий тиск на підприємців, зокрема айті-сектор.

«Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі! Внаслідок цієї «новації» запровадження ПДВ для ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється» – наголосила Юлія Тимошенко.

Як експрем’єрка, Юлія Тимошенко переконана: чим сильніший середній клас, тим міцнішою є економіка держави, її стійкість та здатність витримувати кризові навантаження.

Цю позицію поділяє і заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль, який наголошує на ключовій ролі малого бізнесу з перших днів повномасштабної війни.

«З перших днів повномасштабної війни саме малі підприємці активно допомагали і цивільним, і військовим — хто продуктами, хто логістикою, хто амуніцією. І роблять це й донині, часто жертвуючи розвитком власного бізнесу. Якщо при складній роботі в час війни навантажити їх ще й ПДВ, вони закриються. Малий бізнес варто підтримувати, а не тиснути на нього — адже його виживання напряму пов’язане зі стійкістю держави».

Юлія Тимошенко запевнила, що фракція «Батьківщина» і надалі відстоюватиме інтереси малого та середнього бізнесу в парламенті та не допустить рішень, які можуть зруйнувати економічну основу держави. Саме з цією метою команда вже підготувала та зареєструвала законопроєкт № 14295 про мораторій на підвищення податків і запровадження нових податків для ФОПів, наполягаючи на його якнайшвидшому розгляді та ухваленні.