Україна і США по-різному бачать перспективи війни — ЗМІ

Оцінка ситуації на полі бою стала однією з ключових розбіжностей між США та Україною у підходах до подальшої стратегії війни з Росією. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців.

За інформацією видання, кілька високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що Україна поступово програє війну. Така оцінка, як зазначають співрозмовники WSJ, формує більш стриману позицію частини Білого дому щодо масштабів і тривалості подальшої підтримки Києва.

Водночас українське військове керівництво, а також низка європейських чиновників дотримуються протилежної думки. Вони переконані, що Збройні сили України здатні утримувати оборону й протидіяти російському наступу щонайменше ще протягом року — за умови стабільної та посиленої військової й фінансової допомоги з боку західних партнерів.

Видання зазначає, що ці розбіжності мають не лише військовий, а й політичний вимір. Вони впливають на дискусії всередині Заходу щодо темпів постачання озброєння, обсягів фінансування України та доцільності активізації дипломатичних зусиль із пошуку варіантів припинення війни.

За даними видання, європейські союзники України наголошують, що саме нестача ресурсів, а не військовий потенціал ЗСУ, є ключовим стримувальним фактором. У разі збереження або розширення допомоги, вважають вони, Україна зможе не лише оборонятися, а й стабілізувати ситуацію на фронті.

На цьому тлі різні оцінки перебігу війни ускладнюють вироблення спільної позиції між Києвом і Вашингтоном, зокрема в контексті можливих мирних ініціатив і переговорних форматів. Як підкреслює WSJ, саме бачення реального стану справ на фронті дедалі частіше стає визначальним чинником у західних дискусіях щодо майбутнього війни та ролі України в системі європейської безпеки.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський закликав не здаватися, якщо мирний процес зайде в глухий кут.