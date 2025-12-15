Європа передала власну безпеку США на 80 років, - Мелоні

Прем’єр-міністер Італії Джорджа Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки президента США Дональда Трампа сигналом тривоги для Європи.

Мелоні сказала, що стратегія Трампа, яка збентежила європейських лідерів, підкреслила намір Вашингтона відступити від континенту і змусити Європу зміцнити свою оборону, повідомляє Bloomberg .



"Виникла тривога, тому що Дональд Трамп чіткіше, ніж його попередники, заявив, що США мають намір відійти від континенту, і що європейці повинні організуватися, щоб захищатися самостійно", – заявила вона.



Вона наголосила, що Європа передала власну безпеку США на 80 років, думаючи, що цей день ніколи не настане, а також вдаючи, що це безкоштовно.



"Що я можу сказати? Доброго ранку, Європо. Доброго ранку", - сказала прем'єр Італії.



Мелоні наголосила, що свобода має свою ціну.



"Європа - це жива цивілізація, яка не вимагає дозволу на існування навіть у тих інститутів, які нею керують", - зазначила вона.



Мелоні наголосила на підтримці України.



"Ми хочемо, щоб Італія була лояльною до своїх партнерів, але не підкорялася нікому. Ось чому ми з першого дня підтримували Україну. І ось чому ми будемо продовжувати це робити – заради справедливості, але перш за все для захисту наших національних інтересів і безпеки", – підсумувала вона.

Фото: скріншот.