Середня зарплата у Києві в жовтні: де платять 76 тис. грн, а де — лише 22 тис. грн

За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата штатних працівників у Києві за жовтень 2025 року сягнула 40 738 гривень. Це значно вище за середній показник по Україні, який за той же період склав 26 913 гривень.

На основі оприлюднених даних, ми склали рейтинг середніх зарплат за основними видами економічної діяльності у столиці.

Рейтинг середньої заробітної плати в Києві за видами економічної діяльності (жовтень 2025)

Місце Вид економічної діяльності Середня зарплата, грн Різниця з середньою по Україні*, грн 1 Інформація та телекомунікації 76 908 +11 861 2 Фінансова та страхова діяльність 68 510 +16 029 3 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 60 980 +17 074 4 Професійна, наукова та технічна діяльність 49 274 +18 091 5 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; Тимчасове розміщування й організація харчування; Надання інших видів послуг 48 030 (дані по Україні недоступні) 6 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 47 746 +12 708 7 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 46 750 +14 148 8 Операції з нерухомим майном 42 266 +17 197 9 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 39 457 +13 529 10 Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 28 665 +7 043 11 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 26 502 +5 328 12 Будівництво 25 302 +5 750 13 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 23 128 +5 481 14 Переробна промисловість 28 319 +6 945 15 Освіта 22 513 +5 529

*Різниця розрахована на основі наданих даних про середні зарплати по Україні для відповідних категорій: IT/телекомунікації - 65 047 грн; Освіта - 16 984 грн; а також даних із діаграми для інших галузей.

Основні висновки

Лідери: Традиційно найбільші зарплати зафіксовані у сфері Інформації та телекомунікацій (76 908 грн). Вони значно випереджають найближчих конкурентів — фахівців Фінансової та страхової діяльності (68 510 грн). Середина: Більшість секторів, як-от транспорт, держуправління, торгівля та професійна діяльність, демонструють показники в діапазоні від 46 750 до 60 980 грн, що підкреслює високий рівень оплати праці у столиці. Аутсайдери: Найменші середні доходи отримують працівники сфери Освіти (22 513 грн). Це також найнижчий показник серед усіх видів діяльності, представлених на діаграмі. Співвідношення з Україною: Середня зарплата у Києві (40 738 грн) майже в півтора раза вища, ніж у середньому по країні (26 913 грн), що підтверджує статус столиці як регіону з найвищими доходами.

Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.