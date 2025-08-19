﻿
Полiтика

Трамп про переговори Путіна і Зеленського: Між ними має бути хоча б якась комунікація

Трамп про переговори Путіна і Зеленського: Між ними має бути хоча б якась комунікація

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін постане перед важкою ситуацією, якщо не співпрацюватиме у мирному процесі щодо України.

– Я сподіваюся, що президент Путін поводитиметься добре. А якщо ні, то ситуація буде важкою, – стверджує президент США.

Як повідомляє The Guardian, водночас Трамп стверджує, що президент України Володимир Зеленський повинен проявити певну гнучкість і зробити те, що повинен. Як зазначив президент США, для танго нібито потрібні двоє, коментуючи можливі переговори Путіна і Зеленського.

Глава Білого дому розповів про складнощі переговорів з російським диктатором і президентом України.

– Я сказав йому (Путіну – Ред.), що ми збираємося організувати зустріч з президентом Зеленським, і він з вами зустрінеться. А після цієї зустрічі, якщо все складеться, то я очолю її, і ми завершимо її, – наголосив Трамп.

На думку президента США, між ними має бути хоча б якась комунікація, інакше США просто витрачають купу часу даремно.

Дональд Трамп наголосив, що просто хоче покласти край смертям українців і росіян.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийВолодимир Путінпереговори президентів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Полiтика 19.08.2025 19:01:21
Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Читати
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Полiтика 19.08.2025 18:45:40
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Читати
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Полiтика 19.08.2025 18:33:24
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Читати

Популярнi статтi