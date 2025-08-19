Трамп про переговори Путіна і Зеленського: Між ними має бути хоча б якась комунікація

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін постане перед важкою ситуацією, якщо не співпрацюватиме у мирному процесі щодо України.

– Я сподіваюся, що президент Путін поводитиметься добре. А якщо ні, то ситуація буде важкою, – стверджує президент США.

Як повідомляє The Guardian, водночас Трамп стверджує, що президент України Володимир Зеленський повинен проявити певну гнучкість і зробити те, що повинен. Як зазначив президент США, для танго нібито потрібні двоє, коментуючи можливі переговори Путіна і Зеленського.

Глава Білого дому розповів про складнощі переговорів з російським диктатором і президентом України.

– Я сказав йому (Путіну – Ред.), що ми збираємося організувати зустріч з президентом Зеленським, і він з вами зустрінеться. А після цієї зустрічі, якщо все складеться, то я очолю її, і ми завершимо її, – наголосив Трамп.

На думку президента США, між ними має бути хоча б якась комунікація, інакше США просто витрачають купу часу даремно.

Дональд Трамп наголосив, що просто хоче покласти край смертям українців і росіян.