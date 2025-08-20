Сенатор застеріг Трампа від помилок Чемберлена

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь різко розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до переговорів із Росією, заявивши, що поступки не принесуть йому Нобелівської премії миру.

«Пестити кровожерливого вбивцю шматочками території та обіцянками гарної поведінки не принесло миру в наш час. Політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як і Чемберлена», — написав він у соцмережі X.

Блюменталь наголосив, що Володимир Путін уже фактично ставить під сумнів гучні заяви Трампа, не пропонуючи жодних реальних гарантій безпеки.

«Заплутуючи та перешкоджаючи, затягуючи переговори без будь-якого припинення вогню, його мета — розіграти Трампа, щоб отримати більше часу, більше території та більше прибутків від нафти й газу», — вважає сенатор.

Він попередив, що така стратегія загрожує «уповільненим Мюнхеном» — повторенням помилки політики умиротворення, яку здійснив прем’єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен напередодні Другої світової війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Дональд Трамп відхилив пропозицію Володимира Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським у Москві.