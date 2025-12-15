Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»

Переговори між Україною та США у Берліні, присвячені обговоренню мирного врегулювання, завершилися позитивною оцінкою з боку американської сторони. За підсумками першого дня сторони заявили про «значний прогрес» у дискусіях. Про це повідомив спецпосланець президента США Стів Віткофф, який брав участь у переговорах разом із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зустріч української та американської делегацій тривала понад п’ять годин і мала робочий, предметний характер.

Ключовою темою переговорів став 20-пунктний мирний план, який сторони розглядають як основу для подальших консультацій. Окрім безпекових питань, делегації обговорювали економічні програми, а також можливі механізми реалізації домовленостей у разі просування переговорного процесу.

«Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших важливих питань. Було досягнуто значного прогресу», — зазначив Віткофф у повідомленні, яке має статус офіційного звіту за підсумками першого дня переговорів.

Позитивна оцінка з боку американського представника свідчить про те, що Вашингтон розглядає берлінський формат як перспективний майданчик для подальшого діалогу. Раніше німецькі ЗМІ також повідомляли, що США попередньо визнають можливість досягнення результатів у межах цих переговорів.

Водночас деталі обговорюваних пунктів мирного плану не розголошуються. Президент України Володимир Зеленський утримується від коментарів до завершення наступних раундів перемовин, які мають відбутися найближчим часом.

На тлі переговорів у Берліні зберігається скептична реакція з боку Москви. Представники Кремля публічно ставлять під сумнів конструктивність участі України та європейських партнерів у мирному процесі, що, за оцінками західних медіа, лише посилює контраст між дипломатичними заявами та реальними діями Росії на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський закликав не здаватися, якщо мирний процес зайде в глухий кут.