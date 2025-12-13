Російський дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі

Російські війська здійснили цілеспрямовану атаку на турецьке цивільне судно в Чорному морі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України в офіційному дописі у Facebook у суботу.

За інформацією ВМС ЗСУ, 13 листопада 2025 року ударний безпілотник РФ вразив судно VIVA, яке прямувало зерновим коридором до Єгипту з вантажем соняшникової олії. На борту перебували 11 громадян Турецької Республіки.

Удар було завдано у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України та поза межами дії української протиповітряної оборони.

У ВМС наголосили, що такими діями Росія грубо та цинічно порушує норми міжнародного морського права. Зокрема, атака суперечить принципам свободи судноплавства та положенням Керівництва Сан-Ремо — міжнародного документа, який регулює застосування норм права під час збройних конфліктів на морі.

Наразі Військово-морські сили України перебувають на зв’язку з капітаном судна. Морська пошуково-рятувальна служба приведена в готовність для надання допомоги у разі потреби.

За попередніми даними, екіпаж не постраждав. Судно продовжує рух до порту призначення в Єгипті.