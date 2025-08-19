﻿
Полiтика

Пропозиція відхилена: Трамп відмовив Путіну провести переговори у Москві

Пропозиція відхилена: Трамп відмовив Путіну провести переговори у Москві

Дональд Трамп відхилив пропозицію Володимира Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Про це повідомляє The New York Times.

Джерела медіа розповіли, що Трамп ввічливо відмовив Путіну щодо його пропозиції провести переговори із Зеленським у Росії.

У виданні Politico повідомили про бажання Путіна зустрітися із Зеленський особисто. Такий намір кремлівський диктатор висловив під час телефонної розмови з Трампом. 

Попередньо відомо, що президент США запропонував свою присутність на майбутніх переговорах, але Путін заявив, що хоче зустрічі із українським лідером "віч-на-віч". 

За даними видання, команда Трампа вже почала організацію переговорів очільника Кремля і президента України. Цим займається спецпредставник президента США Стів Віткофф. 

ForUA нагадує, Путін запропонував Трампу провести переговори із Зеленським у Москві. Проте президент України відмовився від цієї пропозиції.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийВолодимир Путінпереговори президентів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Монета як мистецтво": Унікальна виставка відкрилась у Києві (Фото)
Культура 19.08.2025 15:51:34
"Монета як мистецтво": Унікальна виставка відкрилась у Києві (Фото)
Читати
Україна повернула тіла 1000 полеглих захисників, п'ятеро з них загинули в полоні
Війна 19.08.2025 15:28:15
Україна повернула тіла 1000 полеглих захисників, п'ятеро з них загинули в полоні
Читати
Кім Чен Ин хоче збільшити ядерний потенціал КНДР
Свiт 19.08.2025 15:12:08
Кім Чен Ин хоче збільшити ядерний потенціал КНДР
Читати

Популярнi статтi