Ситуація на Донеччині: окупанти мають частковий успіх

За даними українського моніторингового аналітичного проєкту DeepState, окупанти взяли під контроль село Товсте Волноваського району (колишня назва — Толстой). Також російська армія просунулася поблизу Ямполя та в місті Сіверськ.

Водночас, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські війська успішно зупинили 44 штурмові дії противника, найбільше — на Покровському напрямку.

Агресор здійснював атаки в районах населених пунктів: Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне, а також у напрямку Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

Як повідомляло раніше ForUa, російський дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі.