﻿
Війна

Ситуація на Донеччині: окупанти мають частковий успіх

Ситуація на Донеччині: окупанти мають частковий успіх

За даними українського моніторингового аналітичного проєкту DeepState, окупанти взяли під контроль село Товсте Волноваського району (колишня назва — Толстой). Також російська армія просунулася поблизу Ямполя та в місті Сіверськ.

Водночас, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українські війська успішно зупинили 44 штурмові дії противника, найбільше — на Покровському напрямку.

Агресор здійснював атаки в районах населених пунктів: Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне, а також у напрямку Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

Як повідомляло раніше ForUa, російський дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ситуація на фронтіПокровський напрямокситуація на Донеччиніпросування окупантівСіверськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку
Культура 15.12.2025 08:33:06
Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку
Читати
Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться
Головне 15.12.2025 08:14:41
Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться
Читати
Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»
Головне 15.12.2025 07:53:40
Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»
Читати

Популярнi статтi