Теракт у Сіднеї: число жертв зросло до 16, серед них дитина

Кількість загиблих унаслідок стрілянини на святкуванні Хануки на пляжі Бонді в Сіднеї зросла до 16 осіб, ще близько 40 отримали поранення та були госпіталізовані, повідомляє Sky News.

Серед загиблих — 10-річна дівчинка, яка померла у лікарні, та 40-річний чоловік. Інші 13 людей загинули на місці події. Пізніше стало відомо, що 16-й загиблий — один із нападників.

Загалом після інциденту до лікарень звернулися 42 людини, серед них четверо дітей. П’ятеро постраждалих перебувають у критичному стані, решта — у важкому, але стабільному.

Поліція повідомляє, що підозрюваними є батько та син. 50-річного батька застрелили на місці події, а його 24-річного сина госпіталізували з пораненнями.

Напад на святкування Хануки кваліфікували як терористичний акт. Серед загиблих виявився Алекс Клейтман, емігрант українського походження та виживший під час Голокосту.

