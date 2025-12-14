Зеленський закликав не здаватися, якщо мирний процес зайде в глухий кут

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до мирного процесу необхідно ставитися реалістично, однак у разі його провалу Україна має зібратися і шукати інші шляхи для завершення війни. Про це він сказав у неділю, спілкуючись із журналістами.

За словами керівника держави, завершення війни та тиск на Росію — це тривалий і виснажливий процес, який потребує витримки та готовности змінювати тактику.

Зеленський наголосив, що якщо той чи інший формат мирного врегулювання не спрацьовує, Україна не може дозволити собі опустити руки. У такому разі, за його словами, потрібно знову брати відповідальність на себе, шукати альтернативні рішення і робити все можливе, щоб війна завершилася.

Президент також повідомив, що очікує детальний звіт від української делегації щодо переговорів між військовими України та США, які відбулися в Штутгарті. За його словами, генерал Андрій Гнатов перебуває на місці разом із переговорною групою, а вся інформація має надійти найближчим часом.

Заяви Зеленського пролунали на тлі суттєвої зміни позиції Сполучених Штатів після повернення Дональда Трампа до влади. Стратегічний союзник України фактично припинив прямі постачання озброєнь, які були критично важливими для оборони країни, та примусив Київ укласти невигідну угоду щодо доступу до українських надр.

Окрім цього, адміністрація Трампа дедалі частіше займає позицію, яка фактично збігається з вимогами країни-агресора. Від України публічно вимагають «компромісів», що включають відмову від частини окупованих територій, тоді як Росія не демонструє жодної готовности до реального припинення війни чи виведення військ.

У цих умовах Київ опинився перед необхідністю переосмислювати як дипломатичну, так і безпекову стратегію, розуміючи, що традиційна підтримка з боку США більше не є безумовною, а мирний процес дедалі частіше використовується як інструмент тиску саме на Україну, а не на агресора.