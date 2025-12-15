Зеленський допустив відмову України від членства в НАТО

Вчора у Берліні відбулися переговори між президентом України Володимиром Зеленським та представниками команди президента США Дональда Трампа. Основною темою стала можливість обміну прагнення України вступити до НАТО на гарантії безпеки від США та партнерів Заходу, повідомляє Reuters.

За даними видання, п’ятигодинні переговори охоплювали деталі мирного плану, який передбачає відмову України від членства в НАТО в обмін на двосторонні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 альянсу. Зеленський зазначив, що такі гарантії, а також підтримка Європи, Канади та Японії, можуть допомогти запобігти новому вторгненню Росії.

"Із самого початку Україна прагнула вступити в НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Двосторонні гарантії безпеки між Україною і США та гарантії від європейських і інших партнерів можуть запобігти ще одному російському вторгненню", — заявив Президент.

Видання наголошує, що Кремль неодноразово вимагав від України відмови від НАТО і виведення військ із Донбасу. Москва наполягає на нейтральному статусі України та забороні розміщення сил НАТО на її території. Раніше цього року джерела з РФ повідомляли, що Путін прагне отримати письмову гарантію від західних країн про невступ України, Грузії та Молдови до альянсу.

