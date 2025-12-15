Українська тенісистка виграла престижний міжнародний турнір

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу на турнірі WTA 125 у французькому Ліможі. У фіналі 28-річна уродженка Нової Каховки (№155 WTA) обіграла француженку Ельзу Жакмо (№59 WTA) з рахунком 6:3, 4:6, 7:5, повідомляє ТСН.

Це був перший фінал Калініної від травня 2023 року, коли вона брала участь у вирішальному матчі турніру WTA 1000 у Римі. Турнір у Ліможі став для спортсменки першим після тривалого періоду відпочинку: наприкінці червня вона знялася з Wimbledon і не брала участі в офіційних матчах.

Для Калініної ця перемога стала першою після грудня 2022 року, коли вона також виграла Open BLS de Limoges.

