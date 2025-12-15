﻿
Спорт

Українська тенісистка виграла престижний міжнародний турнір

Українська тенісистка виграла престижний міжнародний турнір

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу на турнірі WTA 125 у французькому Ліможі. У фіналі 28-річна уродженка Нової Каховки (№155 WTA) обіграла француженку Ельзу Жакмо (№59 WTA) з рахунком 6:3, 4:6, 7:5, повідомляє ТСН.

Це був перший фінал Калініної від травня 2023 року, коли вона брала участь у вирішальному матчі турніру WTA 1000 у Римі. Турнір у Ліможі став для спортсменки першим після тривалого періоду відпочинку: наприкінці червня вона знялася з Wimbledon і не брала участі в офіційних матчах.

Для Калініної ця перемога стала першою після грудня 2022 року, коли вона також виграла Open BLS de Limoges.

Як повідомляло раніше ForUa, Олександр Усик планує повернення на професійний ринг у 2026 році.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Ангеліна КалінінаWTA 125турнір у Ліможі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку
Культура 15.12.2025 08:33:06
Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку
Читати
Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться
Головне 15.12.2025 08:14:41
Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться
Читати
Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»
Головне 15.12.2025 07:53:40
Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»
Читати

Популярнi статтi