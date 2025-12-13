З білоруських тюрем виходять близько ста людей, серед них пʼятеро українців

З білоруських місць утримання на свободу виходять близько ста людей, серед яких пʼятеро громадян України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у суботу у своєму Telegram.

За словами глави держави, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу зі звільнення цивільних осіб, які перебували в Білорусі. Зеленський наголосив, що звільнення стало можливим завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці розвідок.

Президент також зазначив, що Україна взаємодіє з американськими партнерами з тим, щоб ця співпраця мала практичні результати для української сторони. За потреби до процесу залучаються і спеціальні служби європейських країн-сусідів.

Окремо Зеленський доручив ГУР та всім службам, представленим у Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку. Мета — домогтися звільнення українських військовополонених до нового року.

Тим часом Telegram-канал «Пул Первого», який пов’язують із пресслужбою Олександра Лукашенка, повідомив про «помилування» 123 іноземців, що відбували покарання в пенітенціарних установах Білорусі. У повідомленні стверджується, що рішення ухвалене в межах домовленостей із президентом США Дональдом Трампом та на його прохання — на тлі скасування санкцій проти калійної галузі Білорусі та початку процесу зняття інших обмежень.

Канал також заявив, що це рішення нібито ухвалене з гуманітарних міркувань і на прохання інших глав держав. За оприлюдненими даними, з урахуванням рішень, прийнятих наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних становить 156 осіб. Серед них громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.