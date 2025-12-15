Вибори під час війни: Зеленський дав доручення розробити проєкт закону

Президент Володимир Зеленський доручив народним депутатам опрацювати можливість проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану. Про це повідомили кілька джерел у владі. За їхніми словами, ініціатива не означає підготовку до негайного проведення виборів, а є реакцією на заяви експрезидента США Дональда Трампа про тривалу відсутність виборчих кампаній в Україні. У такий спосіб українська сторона демонструє готовність до демократичних процедур за умови належної безпекової ситуації.

Співрозмовники видання зазначають, що для організації виборів необхідне суттєве зниження інтенсивності бойових дій. Водночас у Києві наголошують: припинення вогню залежить насамперед від дій Росії, яка продовжує обстріли українських територій.

Минулого тижня на Банковій уже відбулася робоча нарада, присвячена напрацюванню відповідного законопроєкту. Серед можливих новацій, які обговорюються, — багатоденне голосування та скорочені строки проведення кампанії. За попередньою концепцією, виборчий процес має вкладатися у 60 днів, як у разі дострокових президентських виборів.

Водночас у владі визнають наявність серйозних перешкод для проведення виборів під час війни. Йдеться, зокрема, про безпеку виборчих дільниць, участь військовослужбовців, голосування мільйонів громадян за кордоном, а також неможливість повноцінної передвиборчої агітації.

Остаточного рішення щодо доцільності ухвалення законопроєкту наразі не ухвалено. За словами джерел, подальша робота над документом залежатиме від розвитку безпекової ситуації та позиції міжнародних партнерів.

