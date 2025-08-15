﻿
Трамп розстелить червону доріжку перед Путіним

Президент США Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття Путіна на об'єднану базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці у п'ятницю.

Трамп планує особисто привітати російського лідера, коли він прибуде, повідомляє NBC News.

Точні деталі і сценарій пересування під час зустрічі ще допрацьовуються.

Трамп не телефонуватиме президенту Володимиру Зеленському чи європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю. Однак незрозуміло, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Нагадаємо, перед самітом Трампа і Путіна джерела повідомили про попередні компроміси.

