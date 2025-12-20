Patria підписала рекордний контракт на постачання бронетехніки для бундесвера

Фінсько-норвезька оборонна компанія Patria уклала найбільший контракт за всю історію свого існування. Бундестаг Німеччини схвалив закупівлю бронетранспортерів Patria 6×6 на суму понад 2 млрд євро.

У межах угоди Німеччина замовила 876 броньованих машин. Про це повідомляє фінська служба новин Yle.

Постачання техніки розпочнеться у 2026 році, а до 2028 року повномасштабне виробництво буде розгорнуте безпосередньо на території Німеччини. Більшість бронетранспортерів виготовлятимуть на німецьких підприємствах.

Виконавчий директор Patria Еса Рауталінко пояснив вибір Німеччини тим, що компанія запропонувала готовий і перевірений продукт у потрібний момент. За його словами, Patria 6×6 є єдиною машиною з найсучаснішими технологіями, яка нині доступна на світовому ринку та вже використовується на практиці.

«Це не концепт і не прототип, а повноцінна бойова машина, яка пройшла випробування і перебуває в експлуатації», — наголосив Рауталінко.

Він також зазначив, що вирішальними чинниками стали технологічна сучасність бронетранспортера та вигідне співвідношення ціни й бойових можливостей. У Patria вважають, що цей контракт посилює довіру до фінських оборонних технологій і зміцнює роль Фінляндії як ключового партнера Німеччини у сфері оборонного співробітництва.