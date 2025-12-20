Американські спецслужби суперечать Трампу: Кремль прагне більшого, ніж «мир»

Звіти американських розвідувальних служб і надалі попереджають: правитель Росії Владімір Путін не відмовився від наміру повністю захопити Україну та відновити контроль над частиною Європи, яка входила до колишньої радянської імперії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість поінформованих джерел, пише «Європейська правда».

За словами співрозмовників агентства, ці оцінки різко контрастують із заявами президента США Дональда Трампа та його переговорної команди, які стверджують, що Кремль нібито зацікавлений у завершенні війни. Один із джерел зазначив, що найсвіжіший із таких розвідувальних звітів датується кінцем вересня.

Американська розвідка також прямо суперечить твердженням Путіна про те, що Росія не становить загрози для Європи. За даними джерел, висновки спецслужб США залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Ці оцінки загалом збігаються з позиціями європейських лідерів та розвідувальних відомств, які вважають, що Кремль прагне не лише окупувати всю Україну, а й повернути під свій контроль території колишніх радянських республік, зокрема тих, що нині є членами НАТО.

Член Комітету з розвідки Палати представників США від Демократичної партії Майк Квіглі в коментарі Reuters заявив, що розвідка завжди виходила з того, що Путін «хоче більшого». За його словами, у цьому переконані як європейці загалом, так і Польща та країни Балтії, які вважають себе потенційною наступною ціллю агресії.

Водночас представник Білого дому заявив, що команда президента нібито досягла значного прогресу на шляху до припинення війни, а сам Трамп публічно говорив, що мирна угода «ближча, ніж будь-коли». При цьому розвідувальні оцінки у Білому домі не коментують.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив про «помітний прогрес» у переговорах щодо України, але визнав, що попереду ще тривалий і складний шлях.

На цьому тлі повідомляється, що представник Кремля Кирил Дмитрієв планує відвідати Маямі 20–21 грудня для контактів із представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо так званого «мирного плану» США.

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочинає черговий раунд консультацій з американською стороною.