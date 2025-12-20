﻿
Столиця

Поліція затримала хлопця, який влаштував бійку та застосував сльозогінний газ у київському метро

У Києві поліціянти затримали 19-річного чоловіка, який у п'ятницю увечері влаштував бійку та застосував сльозогінний газ у вагоні поїзда метро на станції «Тараса Шевченка» «синьої» гілки М2. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався близько 22:20. За даними правоохоронців, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та чіплявся до пасажирів. Після зауваження від одного з них порушник спровокував бійку та розпилив в обличчя чоловіка газ дратівливої дії.

Поліція за участи фахівців кримінального аналізу встановила особу нападника та затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі управління поліції в метрополітені внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

