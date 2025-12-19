США призупиняють розіграш грін-карт

США припиняють видачу "грін-карт" після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна.

Стрілець з університету Брауна, 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Мануель Невеш Валенте, в'їхав до США за за програмою імміграційної візи (DV1) у 2017 році та отримав "грін-карту".



"У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки на Нью-Йорк терористом ІДІЛ, який в'їхав за програмою DV1, та вбив вісьмох людей. За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що ця катастрофічна програма не завдасть шкоди жодному американцю", - написала міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.



Програма DV1 започаткована у 1990-х роках та пропонує до 50 тисяч віз громадянам країн з низьким рівнем імміграції до США. Вважається, що отримувачі віз відбираються випадковим чином за допомогою лотереї, в усьому світі мільйони людей щороку беруть участь в розіграші віз.

При цьому навіть перемога не означає автоматичного отримання візи. Заявники повинні мати середню освіту, або два роки досвіду роботи в галузі, де вони хочуть працювати в США. Окрім цього, на них очікує співбесіда та перевірка - тільки тоді їм нададуть "грін-карту".