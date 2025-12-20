СБУ завдала нового удару по Бельбеку: знищено російські літаки на $70 млн

Далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України завдали удару по російському військовому аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму, уразивши два винищувачі Су-27.

Як повідомили в СБУ, один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість двох уражених літаків становить близько 70 млн доларів США.

Також підтверджено ураження диспетчерської вежі аеродрому, що може суттєво ускладнити організацію та контроль польотів російської авіації.

У спецслужбі нагадали, що це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. Зокрема, 18 грудня українські безпілотники знищили там два радари «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 із комплексу С-400 «Тріумф», зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» та винищувач МіГ-31 із повним боєкомплектом. Загальні втрати російської техніки тоді оцінювалися у сотні мільйонів доларів.