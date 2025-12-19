Росія перейшла до тактики локальних знеструмлень і вибивання підстанцій

Найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні наразі спостерігається в Одеській області, а також у прифронтових регіонах. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Суспільному. За його словами, Одеса і Бессарабія значно постраждали від останніх російських атак. Удари були зосереджені на розподільчих мережах і високовольтних підстанціях, що зробило ситуацію в регіоні найгіршою в країні. Складною залишається ситуація і в Києві, хоча вона дещо краща, ніж на Одещині.

Також систематичного знищення критичної інфраструктури зазнають Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області. Російські війська цілеспрямовано б’ють по розподільчих мережах і підстанціях. Часто енергетики не можуть швидко відновити живлення через повторні удари або повітряні тривоги. За словами Харченка, останнім часом зросла кількість випадків атак на ремонтні бригади.

Росія намагається досягати локальних знеструмлень, повністю відрізаючи окремі території від електрики. Втім, експерт наголошує, що йдеться не про повноцінні блекаути, а про аварії окремих підстанцій. Зазвичай енергетикам вдається відновлювати електропостачання хоча б на кілька годин на добу.

Харченко зазначив, що можливе похолодання може додатково ускладнити ситуацію. Кожен градус нижче нуля означає потребу в додаткових 200 мегаватах електроенергії по країні. За пошкоджених мереж доставити цей обсяг споживачам стає дедалі складніше.

Він також підтвердив, що Росія з 2022 року намагається роз’єднати частини української енергосистеми. Основний фокус атак — лівобережна Україна, де менше власної генерації. Повністю реалізувати цей задум агресору не вдалося, але значні труднощі він створює.