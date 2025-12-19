Сербія принесла вибачення Україні за заяву міністра про «плату територіями»

Міністерство інформації та телекомунікацій Сербії принесло офіційні вибачення Україні через заяву очільника відомства Бориса Братіни, в якій він допустив висловлювання про нібито «плату територіями» за дії України та Хорватії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті сербського міністерства.

У відомстві стверджують, що слова міністра були неправильно сприйняті та не стосувалися поточних подій. За поясненням сербської сторони, Братіна говорив виключно про значно давніший історичний період, а не про сучасну війну Росії проти України.

У заяві наголошується, що очільник міністерства як член уряду Сербії підтримує суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до офіційної зовнішньої політики Белграда. Там також зазначили, що раніше Братіна неодноразово називав війну в Україні великою трагедією для українського народу.

Міністерство інформації та телекомунікацій повідомило, що Борис Братіна від імені відомства та особисто приніс публічні вибачення за необачні слова, озвучені 17 грудня 2025 року в етері телеканалу «Інформер». Міністр, як зазначається, повністю взяв на себе відповідальність за ситуацію та перепросив усіх, кого могла образити ця заява.

У сербському міністерстві додали, що залишаються відданими принципам прозорої, відповідальної та професійної роботи в інтересах суспільства.

Скандал виник після того, як хорватські медіа оприлюднили слова Братіни про те, що Хорватія нібито має «заплатити штраф» за участь у Першій та Другій світових війнах, а також за події з початку 1990-х років. У тому ж контексті міністр заявив, що «як і українці», хорвати мають платити за це територією.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на ці висловлювання, порадивши сербському міністру «використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних вправ». Він також нагадав українське прислів’я: «муха в закритий рот не влетить».