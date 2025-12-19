Реальні втрати Росії можуть бути вдвічі більшими за підтверджені, - розслідування

Журналісти встановили імена 156 161 російського військовослужбовця, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання «Медіазона», що спільно з BBC та командою волонтерів веде поіменний підрахунок втрат армії РФ.

У виданні зазначають, що робота з фіксації загиблих рашистів ускладнюється з кожним роком війни. Волонтери продовжують знаходити й додавати до списку військових, які загинули ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Для приблизно 22 тисяч осіб рік смерті наразі залишається невідомим, і ці дані поступово уточнюють.

Журналісти наголошують, що облік втрат за окремі періоди ще далекий від завершення. Зокрема, щодо 2024 року, за їхніми оцінками, опрацьовано менш ніж половину даних, а кількість загиблих російських військових того року могла становити щонайменше 100 тисяч.

Раніше, у грудні 2025 року, автори розслідування повідомляли, що реальні втрати Росії у війні проти України значно перевищують підтверджені поіменні дані. За їхніми оцінками, кількість загиблих російських військових може коливатися в межах від 239 тисяч до 345 260 осіб.

Офіційна Москва, як і Київ, не розкриває власні втрати у війні, обмежуючись заявами про втрати протилежної сторони.