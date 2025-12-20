У день рішення про €90 млрд для України в Брюсселі пошкодили консульство Польщі

Під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі, на якому було ухвалено рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги, невідомі вчинили акт вандалізму проти будівлі Генерального консульства Польщі. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Зловмисники облили червоною фарбою вхідні двері, фасад та табличку з державним гербом Польщі. На вивісці консульства англійською мовою з’явився напис «Murderers» («Вбивці»), а на стіні — гасло «Fuck the wall». Крім того, перед входом до установи розкидали собачі фекалії.

Один із працівників консульства, який побажав залишитися неназваним, припустив у коментарі RMF24, що згадка про «стіну» може стосуватися польського загородження на кордоні з Білоруссю та протестів проти діяльності агентства Frontex, яке опікується охороною зовнішніх кордонів ЄС. Водночас він не виключив, що інцидент міг бути частиною цілеспрямованої провокації.

«Це виглядає як спроба посіяти хаос і невизначеність. Чи це російська провокація — наразі сказати складно», — зазначив співробітник дипустанови.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір підтвердив, що політичні гасла, спрямовані проти безпеки Польщі та Європейського Союзу, з’явилися на будівлі консульства 18 грудня — у день проведення саміту ЄС щодо фінансування України. За його словами, про інцидент негайно поінформували відповідні служби.

Розслідуванням займається бельгійська поліція. Правоохоронці вивчають записи камер спостереження, на яких зафіксовано групу з трьох-чотирьох осіб у масках, що пошкоджували будівлю, а також ще одну людину, яка знімала подію на телефон. Написи та сліди фарби було прибрано за кілька годин після виявлення інциденту.