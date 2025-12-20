ССО вдарили по буровій платформі та російському кораблю в Каспійському морі

У ніч проти 19 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по російських об’єктах у Каспійському морі, уразивши бурову платформу та патрульний корабель РФ. Про це повідомили в ССО та Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними військових, кілька ударних безпілотників влучили у російський патрульний корабель проєкту 22460 «Охотник», який ніс службу неподалік нафтогазової платформи. Ступінь пошкоджень судна та його бортовий номер наразі уточнюються.

Кораблі типу «Охотник» належать до сучасних патрульних суден другого рангу, які Росія використовує для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Вони оснащені озброєнням і технічними засобами для виконання широкого спектра завдань у прибережних водах.

Крім того, удару зазнала бурова платформа на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі, що належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти й газу, початкові запаси яких оцінюються приблизно у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Рівень пошкоджень і подальша працездатність об’єкта з’ясовуються.

Напередодні ССО оприлюднили фото ураженого російського корабля, пообіцявши надати додаткові деталі пізніше.

Також Генштаб повідомив про ураження російської радіолокаційної системи РСП-6М2 поблизу села Красносільське в тимчасово окупованому Криму. Ця система використовується для регулювання руху повітряних суден, зокрема забезпечення точного заходу на посадку в умовах обмеженої видимості.

Останнім часом українські сили суттєво активізували удари по російських військових і енергетичних об’єктах у Каспійському морі. Зокрема, 11 грудня дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували платформу імені Філановського, а наступного дня було завдано повторного удару по цьому об’єкту та по платформі імені Корчагіна. Обидві платформи належать компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Раніше ССО ЗСУ також повідомляли про ураження російських суден поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі — зокрема кораблів «Композитор Рахманинов» та «Аскар-Сарыджа», які Росія використовує у військових цілях. Інформацію про маршрути та призначення цих суден надали представники повстанського руху «Чорна Іскра».