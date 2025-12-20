Сибіга нагадав Угорщині про союз з нацистською Німеччиною після слів Орбана про війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито «неясність того, хто на кого напав» у війні Росії проти України.

«Ситуація так само незрозуміла, як і для керівництва Угорщини у 1939 році», — написав Сибіга у соціальній мережі Х, відповідаючи на слова угорського прем’єра.

Заява очільника МЗС України відсилає до подій березня 1939 року, коли Угорщина за прямої згоди Адольфа Гітлера окупувала Карпатську Україну. 12 березня 1939 року нацистський лідер дозволив Будапешту захопити всю територію Закарпаття в обмін на лояльність до майбутньої агресії Третього рейху.

У ніч на 14 березня 1939 року угорські війська розпочали вторгнення, а вже 15 березня Сойм у Хусті проголосив незалежність Карпатської України та обрав президентом Августина Волошина. Попри сподівання українського уряду на дипломатичний захист Берліна, Гітлер проігнорував звернення.

Основний удар угорської армії прийняла на себе «Карпатська Січ». Найзапекліші бої відбулися на Красному полі поблизу Хуста. Уже 16 березня угорські війська захопили місто, а до 18 березня окупували майже весь край. Окупація супроводжувалася масовими репресіями, розстрілами та терором проти українських активістів і січовиків.

Історики називають події березня 1939 року в Закарпатті першим збройним опором союзникам Гітлера в Європі напередодні Другої світової війни. Саме тоді українці стали одними з перших, хто зі зброєю в руках виступив проти нацистського блоку, до якого входила й Угорщина.

У МЗС України таким чином дали зрозуміти, що спроби Будапешта ставити під сумнів очевидний факт російської агресії виглядають особливо цинічно з огляду на історичний досвід самої Угорщини, яка вже воювала проти українців у союзі з Гітлером.