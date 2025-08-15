Перед самітом Трампа і Путіна джерела повідомили про попередні компроміси

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в Анкориджі на Алясці. Початок саміту – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За даними джерела видання, обидві сторони вже змогли знайти певні точки дотику, які наразі залишаються невідомими для широкої публіки. Джерело додало, що деякі умови можуть бути узгоджені під час саміту, оскільки обом сторонам складно відмовитися через тиск санкцій та міжнародну ситуацію.

«Схоже, що деякі умови будуть узгоджені, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити», – зазначило джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Саміт Трампа та Путіна на Алясці вважається ключовим заходом для обговорення двосторонніх відносин США та РФ, зокрема питань безпеки та санкцій, а також можливих шляхів деескалації конфліктів на міжнародній арені.

Як повідомляло раніше ForUa, За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч лідерів запланована на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).