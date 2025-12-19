Харченко: енергосистема України витримає ще дві-три масовані атаки

Українська енергосистема опинилася в критичному стані через зростання інтенсивності російських атак. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, на складах у багатьох регіонах уже бракує обладнання для швидкої заміни пошкоджених елементів. Особливо складна ситуація, за оцінкою експерта, в Одеській області. Там енергетики змушені канібалізувати обладнання та перевозити його з об’єкта на об’єкт.

Харченко зазначив, що країна була готова до атак попередньої інтенсивності. Після відносно спокійної зими 2024 року резерви формувалися, але до нинішнього масштабу ударів ніхто не готувався. У результаті різке посилення атак дало Росії тактичні результати.

Окремою проблемою експерт назвав деградацію обладнання. Трансформатори та підстанції не проєктувалися для постійних увімкнень і вимкнень. Через це після відновлення живлення часто відбуваються каскадні аварії. У Києві, за словами Харченка, фіксувалися випадки, коли люди залишалися без світла до 26 годин через повторні відмови обладнання.

Він пояснив, що дисбаланс між регіонами, зокрема між заходом України та Києвом чи сходом, виникає через пошкодження транспортних каналів передачі електроенергії. Навіть за наявності генерації фізично неможливо передати потрібний обсяг через обмежені альтернативні лінії.

Харченко спростував твердження про експорт електроенергії під час відключень. За його словами, з серпня комерційний експорт припинено. Натомість існують технічні перетоки, які зумовлені законами фізики і використовуються для внутрішнього балансування системи.

Експерт також розкритикував стан захисту енергооб’єктів. Більшість малих розподільчих підстанцій досі не мають навіть базових укриттів. Удари дронів поблизу таких об’єктів призводять до їх знищення уламками. Харченко наголосив, що прості інженерні рішення могли б значно зменшити масштаби пошкоджень.