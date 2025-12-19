Криві дзеркала «прямої лінії»: що показав підсумково-річний атракціон Путіна

Напередодні зустрічі американської та російської делегацій у Маямі кремлівський диктатор Путін в рамках підсумково-річної пресконференції заявив про готовність Москви дипломатичним шляхом завершити війну проти суверенної України. Про те, чи дійсно країна-агресорка увімкнула зелене світло реальній, а не імітаційній дипломатії – далі в матеріалі ForUA.

У п’ятницю, 19 грудня, незмінний російський правитель Путін заявив про те, що РФ «бачить сигнали України вести діалог про завершення війни». За його словами, російська сторона також готова до проведення мирних перемовин з Києвом. У той же час він підкреслив, що дипломатичний трек має рухатися за окресленою Російською Федерацією ще у 2024 році траєкторією, яка серед іншого передбачає необхідність виводу Збройних сил України (ЗСУ) з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, нейтральний, позаблоковий та без’ядерний статус Києва та ще цілу низку «хотєлок».

Принагідно зауважимо, що вже у прийдешній вікенд у Маямі офіційні особи США та Росії проведуть переговори щодо можливої ​​угоди про припинення війни РФ в Україні. Про це власне повідомляє Politico з посиланням одразу на двох обізнаних високопосадовців. За даними видання, до складу делегації США увійдуть спец посланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Натомість делегацію РФ очолить голова російського суверенного фонду добробуту Кирило Дмитрієв.

Повертаючись до путінської пресконференції чи то пак «прямої лінії», яка де-факто є традиційно кривішою за все криве у світі, зазначимо, що рос пропагандисти завітали на цьогорічне кремлівське шоу з додатковим реквізитом. Зокрема, одна із присутніх принесла цілу колекцію іграшок Labubu. Сам Путін прийшов на пресконференцію майже вчасно у традиційній для себе бордовій краватці, білій сорочці і чорному костюмі-двійці, та одразу ж перейшов до ключового тематичного кейсу – російсько-української війни. Зокрема, російський диктатор заявив, що не бачить готовності Києва завершувати війну, але водночас бачить, відчуває і знає про сигнали, зокрема, з боку «київського режиму вести певний діалог». Зі свого боку Путін запевнив, що «готовий завершувати цей конфлікт», однак лише на умовах усунення першопричин війни, маючи на увазі затерті до дір російські пропагандистські наративи, якими Москва неодноразово обґрунтовувала своє рішення здійснити повномасштабний напад на Україну. При цьому пізніше Путін заявив, що РФ готова «прийняти компроміси, хоч це буде і непросто». Він також відкинув звинувачення, що Росія не згодна домовлятись, назвавши це «безпідставними та некоректними розмовами».

Окремо Путін відзначив дипломатичну візію президента Трампа, який, на його думку, «робить щиро серйозні зусилля» для завершення війни. Крім того, очільник Кремля наголосив на тому, що у питанні мирних перемовин м’яч наразі в руках України та Європи. Окремо він наголосив, що не вважає Росію винною за загибель цивільного українського населення, бо «не ми починали цю війну». Тут, як то кажуть, no comments.

Після озвучення цієї нахабної брехні Путін взявся вихваляти росармію, розповідаючи про її «неймовірні успіхи», посилаючись на свою чергову розмову із начальником росГенштабу. Зокрема, за словами Путіна, його війська вже контролюють цілу низку стратегічних українських міст на 50 або більш ніж на 50%. Серед них – Костянтинівка та Гуляйполе. Путін стверджує, що «стратегічні успіхи армії РФ» почались після того, як вона «вибила противника з курської землі», тож зараз його солдати «наступають по всіх напрямках».

Лідер країни-агресорки знову згадав про нібито «взяття Сіверська», звідки «відкриваються шляхи до Слов’янська» та висловив сподівання, що Краснолиман (насправді – Лиман, - Ред.) буде взятий незабаром». Окремо господар Кремля підкреслив «важливість взяття Красноармійська (Покровська, - Ред.)», адже, за його словами, це – «дуже хороший плацдарм для подальших наступальних операцій» армії РФ.

Зазначимо, що наразі Генштаб ССУ твердить, що Росія ще не захопила ані Сіверськ, ані Покровськ.

В рамках своєї так званої прямої лінії Путін також заявив про «блискучі результати» наповненості російських військ. За його словами, лише за останній рік по контракту до армії РФ долучилось понад 410 тисяч «визволителів». З награним пієтетом російський диктатор відзначив «шалений ажіотаж» довкола підрозділів БПЛА, куди охочих приєднатися «так багато, що доводиться оголошувати конкурси». За путінськими словами, солдати особисто запевняють його, що готові і далі «йти і вбивати цю гадину», маючи на увазі українських військових.

Далі – більше. Попри, як люблять казати на болотах, реалії на землі, Путін і досі твердить, що Росія захопила Куп’янськ на Харківщині. При цьому дані аналітиків та української сторони свідчать, що ситуація там протилежна – саме Сили оборони України оточили у місті частину окупаційних військ. Коментуючи ж нещодавній феєричний і вдалий в усіх сенсах візит українського лідера до Куп’янська, Путін назвав Володимира Зеленського талановитим артистом. Стела у Куп’янську, сказав він, на фоні якої нинішній господар Банкової записував своє відео звернення наразі виглядає геть інакше та й взагалі «перебуває за кілометр від міста». «Ну чего стоять на пороге? Заходи в дом-то!», - спробував пожартувати очільник Кремля, викликавши огидно-підлабузницький регіт пропагандистської публіки.

Вельми і вельми показово, що Путін також заявив про взяття Вовчанська у Сумській області. Насправді ж Вовчанськ, як відомо, розташований у Харківській області.

Буквально під завісу «прямолінійного» шоу у Путіна поцікавились його думкою щодо бажання України отримати заморожені російські активи у Європі та США. У відповідь на це він зазначив, що вважає це «навіть не викраденням, а грабунком» та висловив думку, що нікому не вдасться це зробити, бо «наслідки для грабіжників можуть бути тяжкими». Зрештою Путін пообіцяв звертатися до суду у разі, якщо Київ отримає можливість доступу до грошей від заморожених росактивів, та запевнив, що обов’язково знайде Феміду такої юрисдикції, «яка не буде залежна від політичних інтересів».

Ну, і як то кажуть, вишенька на торті. Російський керманич запевняє, що час від часу їздить за кермом авто по Москві, але частіше – не за кермом, «а просто без супроводу», бо йому цікаво подивитись не лише на трасу, якою він їздить із резиденції у Підмосков’ї у Кремль, а й на «різні вулички».

Аналізуючи крайній путінський вихід у світ, політолог Вадим Денисенко зазначає наступне: «Гаряча лінія Путіна показала дві речі: Путін дуже стурбований соціальними питаннями (тобто економіка справді тріщить) і він не збирається йти на переговори. Апеляція Путіна до його ж літнього ультиматуму, знову повертає нас до вимог про вихід України не лише з Донбасу, але й Запоріжжя та Херсонщини. Як тільки стало зрозуміло, що можна знайти якусь формулу по Донбасу, Путін, як бабка із казки про золоту рибку захотів більшого. На жаль, тут немає логіки. Нинішні умови, які пропонує Трамп, для Путіна просто ідеальні. Але він хоче більшого. Він не хоче завершувати війну без того, щоб йому пообіцяли тріумфальне повернення в світову еліту. А цього не буде ні завтра, ні післязавтра».

Констатувавши, що наразі у Дональда Трампа, на жаль просто немає можливостей реально натиснути на путінську Росію, експерт підсумував: «Зрив нинішнього етапу переговорів не призведе ні до чого. Головне, щоб нас ще не зробили винними. На жаль, якщо хтось вірив в мир до Нового року, треба чесно сказати собі: вірогідність цього миру після сьогоднішнього виступу Путіна, максимально зменшилася».