Телефонний дзвінок перед самітом: про що Зеленський та лідери Європи хочуть попередити Трампа

Напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть спільну розмову з очільником США.

Як повідомляє агентство Reuters, таке термінове обговорення організовано не випадково. Шість високопоставлених європейських чиновників висловили виданню побоювання, що існує значний ризик укладення угоди, яка може бути невигідною для європейських країн та загрожувати безпеці України. Джерело, обізнане з внутрішніми дискусіями в США, також зазначило, що не виключено, що Трамп прагнутиме домовитися безпосередньо з Путіним, без участі України чи її європейських партнерів.

Водночас у публікації вказується на певний сумнів, що Трамп наважиться на такий крок, оскільки це може створити серйозні проблеми у відносинах США як з Україною, так і з Європейським Союзом.

Позиція США щодо саміту на Алясці

Нагадаймо, держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи майбутню зустріч, заявив, що переговори не є поступкою російському диктатору. За його словами, Трамп має на меті лише з'ясувати позиції, отримати всі необхідні факти та ухвалити відповідні рішення.