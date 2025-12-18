﻿
Війна

СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено: 

- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — близько $60-100 млн); 
- РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн); 
- зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (оріентовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн); 
- літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння). 

СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

