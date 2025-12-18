﻿
Надзвичайні події

В Одесі п'яні військовослужбовці ТЦК відгамселили поліціянта

В Одесі п'яні військовослужбовці ТЦК відгамселили поліціянта

Днями в Одесі військовослужбовці РТЦК та СП побили правоохоронця. Поліція розпочала розслідування.

Подія сталася кілька днів тому, коли дільничний офіцер поліції доставляв до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліціянта, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин – до п’яти років позбавленням волі.

Фігурантам повідомили про підозру й затримали, зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліціянти клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОдесапобиттяполіціяТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Відень готує шоу без прикрас: сцена і нові правила для глядачів на Євробаченні-2026
Культура 18.12.2025 10:55:12
Відень готує шоу без прикрас: сцена і нові правила для глядачів на Євробаченні-2026
Читати
Найкращий боксер світу раптово завершив кар’єру
Спорт 18.12.2025 10:34:08
Найкращий боксер світу раптово завершив кар’єру
Читати
Цифрова трансформація дистрибуції: як Фелікс Черток модернізує український бізнес
Економіка 18.12.2025 10:24:43
Цифрова трансформація дистрибуції: як Фелікс Черток модернізує український бізнес
Читати

Популярнi статтi