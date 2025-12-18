В Одесі п'яні військовослужбовці ТЦК відгамселили поліціянта

Днями в Одесі військовослужбовці РТЦК та СП побили правоохоронця. Поліція розпочала розслідування.

Подія сталася кілька днів тому, коли дільничний офіцер поліції доставляв до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліціянта, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин – до п’яти років позбавленням волі.

Фігурантам повідомили про підозру й затримали, зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліціянти клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.