Антирейтинг установ: які органи влади втратили довіру громадян

Центр Разумкова оприлюднив нові дані щодо ставлення українців до державних інституцій та суспільних установ. Результати демонструють значний розрив між рівнем довіри до силових структур і політичних органів влади.

Лідери антирейтингу (найвищий рівень недовіри)

Найменшу підтримку серед населення мають органи законодавчої та виконавчої влади. Список установ із найгіршим балансом довіри та недовіри очолюють:

Верховна Рада України — баланс недовіри становить -57,5. Зовсім не довіряють або скоріше не довіряють парламенту 76% опитаних. Державний апарат (чиновники) — негативний баланс на рівні -56,9. Політичні партії — мають баланс -54,4. Уряд України — замикає четвірку з показником -51,4.

Також значний рівень недовіри демонструють судова система (-43,8), українська опозиція (-37,8) та прокуратура (-31,4).

Кому українці довіряють найбільше

На противагу політичним інститутам, найвищий рівень підтримки зберігають структури, що забезпечують безпеку та оборону країни.

Збройні Сили України залишаються лідером за рівнем народної довіри. Позитивний баланс становить рекордні 86,2. Сумарно ЗСУ довіряють понад 92% громадян. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) має баланс довіри 75,8. Волонтерські організації — 66,8. Добровольчі загони — 63,1.

Високі показники довіри також зафіксовані у Головного управління розвідки (53,0), Національної гвардії (51,1) та Державної прикордонної служби (47,3).

Окремо варто зазначити позитивне ставлення до Церкви (баланс 40,6) та громадських організацій (39,4). Ситуація з правоохоронними та антикорупційними органами залишається відносно стабільною, де Національна поліція та НАБУ мають незначний, але від’ємний баланс недовіри (-3,2 та -3,5 відповідно).