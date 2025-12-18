﻿
Війна

Сіверський напрямок: частині підрозділів ЗСУ загрожує оточення

Станом на 18 грудня поблизу Сіверська Донецької області для деяких підрозділів Сил оборони оперативна ситуація є критичною. Бійцям загрожує оточення. Про це повідомив військовий блогер, майор Збройних сил Андрій Ткачук у Telegram-каналі "Голос Майора".

За його даними, частина українських підрозділів вже перебуває у напівоточенні. 

"Окремі наші підрозділи досі присутні в Серебрянці. Підрозділи — в напівоточенні. Логістика сильно ускладнена", — пише військовий.

Ткачук зауважив, що військові російської армії намагаються перетнути річку Сіверський Донець на відрізку від Дронівки до Закітного. Якщо це вдасться зробити, то без перегрупування на цьому відрізку є високий ризик для підрозділів ЗСУ потрапити у пастку окупантів.

"Росіяни мають на меті інфільтруватися в Закітне. Втрата Закітного може стати критичною для підрозділів, які ведуть оборону у смузі", — додав військовий.

Сіверський напрямок є однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту у Донецькій області. Бої відбуваються довкола міста Сіверськ та прилеглих населених пунктів (Званівка, Виїмка), російські війська намагаються просунутися на захід у бік Слов'янська, перетинаючи логістичні маршрути ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, 18 грудня Сили оборони відбили дві ворожі атаки на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки та Званівки.

Раніше ForUA повідомляв, що ситуація на Мирноградському напрямку різко ускладнилася. Російські окупанти тиснуть з усіх сторін. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донецька областьагресія рфросійсько-українська війнаСіверський напрямок
