Свiт

Лідери ЄС не залишать саміт, доки не знайдуть рішення щодо фінансування України, – Президент Євроради

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери Європейського Союзу не покинуть засідання до ухвалення рішення щодо фінансування України на 2026–2027 роки. Про це він сказав, прибувши на засідання Європейської ради, що проходить 18–19 грудня в Брюсселі.

– Я можу гарантувати, що ми працюватимемо над цим сьогодні, якщо потрібно, завтра, але ми ніколи не залишимо цю раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, –  сказав Кошта.

Водночас він підкреслив, що жодне рішення не буде ухвалено, якщо воно не гарантуватиме безпеку для Бельгії.

За словами Кошти, вже проведено значну роботу, щоб забезпечити широку підтримку в Європейській раді остаточного рішення щодо фінансової допомоги Україні.

Раніше ForUA повідомляв, що Україні доведеться у рази скоротити виробництво безпілотників, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Євросоюзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у Брюсселі.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

фінансова допомогаЄврорадавійна в Україніактиви рфАнтоніу Кошта
Популярнi статтi