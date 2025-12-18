Кремль проти гарантій безпеки: чому мир з РФ приречений

Останні заяви російського диктатора свідчать, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей у війні проти України та не готовий до реальної мирної угоди. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на виступ Путіна 17 грудня, під час якого він заявив, що Росія «звільнить свої історичні землі» військовими методами у разі, якщо Україна та Захід «відмовляться від змістовних дискусій». В ISW вважають, що така риторика спрямована на перекладання відповідальності за подальшу агресію на Київ та його партнерів.

За оцінкою експертів, ці заяви демонструють, що Путін не буде задоволений мирною угодою, заснованою на запропонованому США 28-пунктному мирному плані. Кремль, імовірно, розглядає будь-яке припинення бойових дій лише як тимчасову паузу для подальшого досягнення своїх цілей.

Аналітики наголошують, що регулярні публічні заяви російського керівництва суперечать ключовим елементам американського мирного плану та ставлять під сумнів готовність Москви прийняти навіть попередні компромісні домовленості. Особливо критичним аналітики вважають питання гарантій безпеки для України. При цьому Кремль неодноразово категорично відкидав можливість надання таких гарантій, зокрема виступав проти розміщення іноземних військових контингентів на українській території.

«Росія, ймовірно, прагне мирної угоди без гарантій безпеки з метою створення умов для відновлення агресії в майбутньому та досягнення стратегічної мети Путіна — встановлення повного ефективного контролю над Україною», — підсумовують аналітики ISW.

